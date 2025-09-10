Memurları sevindiren gelişme: 90 ile 138 bin lira arası ödeme yapılacak!

"Türk Silahlı Kuvvetleri gibi, Emniyet Genel Müdürlüğümüz gibi, Adli Teşkillerimiz, 112, Göç İdaresi gibi ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı gibi özellikli teşkilatlarımız var. Bu teşkilatlarımız ülkemizin çok değişik yerlerinde, ücra köşelerinde görev yapan bu arkadaşlarımızın devletin güvenliği ve bekası için canını ortaya koyan hem emniyet teşkilatımız olsun hem silahlı kuvvetlerimiz olsun hem de diğer saydığım kurumlarımız olmak üzere bankalarımızın bu konularda hassas davranmasını istiyoruz.