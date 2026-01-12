Memurlar zamlı maaşları ne zaman alacak? İşte ödeme listesi
|
Memur ve memur emeklilerinin heyecanla beklediği yeni yıl zammı belli oldu.
Kamu çalışanları için şimdi gözler, zamlı maaşların ne zaman ödeneceğinde.
118
İŞTE MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİN ÖDEME TAKVİMİ...
218
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yeni zam oranının uygulanmasıyla birlikte, en düşük memur maaşı 52 bin 617 liradan 60 bin 896 liraya çıktı.
En düşük memur emekli maaşı ise 27 bin 889 lira olarak belirlendi.
318
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Memur emeklileri, 2025 yılı tutarlarıyla maaşlarını ay başında aldı.
418