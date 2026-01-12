Memurlar zamlı maaşları ne zaman alacak? İşte ödeme listesi

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yeni zam oranının uygulanmasıyla birlikte, en düşük memur maaşı 52 bin 617 liradan 60 bin 896 liraya çıktı.

En düşük memur emekli maaşı ise 27 bin 889 lira olarak belirlendi.