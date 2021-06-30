Memurdan emekliye milyonlarca kişiye zam müjdesi! Temmuz'da kim ne kadar alacak?

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında değişiyor. Bu yılın da ikinci zamlı maaşları önümüzdeki haftadan sonra hesaplanmaya başlanacak. Özellikle 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarından sonra 6 aylık değişim ortaya çıkacak ve bu oran milyonlarca vatandaşın maaşını artıracak.