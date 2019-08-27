Memur zammı ne kadar oldu 2020 memur zam oranları son haber geldi
Memur zammı ne kadar oldu, 2020-2021 memur maaşı en düşük kaç para oldu sorularının cevabı netleşiyor. Yeni memur maaşları için hükümet ile zam pazarlığına tutuşan Hakem Heyeti son zam kararını açıklayacak. Zamlı yeni memur maaşlarının bugün her an açıklanması bekleniyor.
Memur maaşları ne oldu son durum ne ve 2020-2021 memur maaşları en düşük kaç para oldu araştırmaları milyonlarca memurun gündeminde. Hükümet ile zam pazarlığına oturan Hakem Heyeti'nin en geç yarın yani 28 Ağustos Çarşamba gününe kadar yeni zamlı memur maaşlarını açıklaması bekleniyor. Peki 2020 yılında en düşük memur maaşı ne kadar olacak, derece ve kıdemine göre yeni memur maaşı kaç para olacak?
Zamlı yeni memur maaşlarının açıklanması için artık süre daraldı. İlk teklifi kabul edilmeyen hükümet 2020-2021 memur maaş zammı için 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam önerildi. Peki son gelişmeler neler, memur zammında son durum ne oldu?
Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Sendikaları Heyeti arasında 1 Ağustos'ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma olmayınca Hakem kurulu çalışmaya başlamıştı. Hakem Kurulu, en geç ay sonuna kadar karar verecek ve bu karar bağlayıcı olacak.
Memur zammı ne zaman açıklanacak?
24 Haziran'da itibaren zam için çalışmalarına başlayan Hakem Kurulu'nun süreci 5 gün içinde sonlandırması gerekiyor. Bu durumda hakem heyeti memurların maaş zammını bugün ya da yarın yani en geç 28 Ağustos 2019 çarşamba günü açıklayacak