Memur zammı milyonlarca insanı etkileyecek: Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, çocuk desteği, engelli aylığı kaç para olacak
Yeni yılda milyonlarca emekli ve memur, maaşlarına zam bekliyor. Merkez Bankası'nın hazırladığı son enflasyon raporuna göre yıl sonu enflasyonu için yüzde 31-33 oranları işaret edildi ve bu da tüm hesaplamaları değiştirdi. Memurların maaş artışı tüm maaşlara yansıyacak. En düşük memur maaşı, 65 yaş aylığı, çocuk desteği, bedelli askerlik ödemesi kaç TL olacak? Detaylar haberimizde...
2026'nın ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı milyonlarca vatandaşı etkileyecek, tüm sosyal ödemeler ve tazminatlara yansıtılacak. 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım parası memurların maaşına yapılacak olan zamla beraber artacak. Sabah gazetesinden Faruk Erdem'in haberine göre, son veriyle oran yüzde 20'yi aşıyor. Bu hesaplamayla en düşük memur maaşı, 65 yaş aylığı, çocuk desteği, bedelli askerlik ödemesi kaç para olacak?
MERKEZ BANKASI'NIN YENİ TAHMİNİ İLE MEMUR MAAŞ ARTIŞI YÜZDE KAÇ OLDU
Merkez Bankası'nın yüzde 31-33 olan yıl sonu enflasyon tahmin aralığı, Ocak zammının yüzde 18.7-20.5 arasında çıkabileceğini gösterdi. Yüzde 32 olan yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 19.61'lik zam oranına işaret etti.
MEMUR MAAŞLARINDAKİ ARTIŞ HANGİ ÖDEMELERİ ETKİLEYECEK
Memurlara yapılacak artış sadece maaşlara değil, ek ödemelere de yansıyacak. Memur zammı ayrıca sosyal destek ödemelerinden çalışanların tazminatına kadar milyonlarca kişiyi etkileyecek.
YENİ EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI KAÇ LİRA OLACAK
Halen en düşük memur maaşı 50 bin 503 lira. Bu aylık, yüzde 20.5 oranı ile taban aylık artışı da dahil 61 bin 407 liraya yükselecek.