Memur zammı 2020 ne kadar oldu enflasyon farkı emekli zamlı açıklandı

Memur ve memur emeklilerin maaşına yansıyacak olan 2019 Aralık ayı enflasyon zammı bugün saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklandı. 2019 enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin de alacağı zam oranı da belli oldu. SGK ve BAĞKUR emeklileri net yüzde 6.5 zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise ortalama yüzde 1.5 enflasyon farkı oranında (Toplamda yüzde 5.5) zam alacak.