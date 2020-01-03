Memur zammı 2020 ne kadar oldu enflasyon farkı emekli zamlı açıklandı
Milyonlarca emekli ve memurun alacağı enflasyon farkı zammı belli oldu. TÜFE Aralık ayında yüzde 0.73, yılın ikinci 6 ayında yüzde 6.33 ve yıllık olarak da yüzde 11.84 oranında arttı. Peki 2020 emekli ve memur maaşları ne kadar olacak, maaşlara ne kadar enflasyon zammı gelecek?
Memur ve memur emeklilerin maaşına yansıyacak olan 2019 Aralık ayı enflasyon zammı bugün saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklandı. 2019 enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin de alacağı zam oranı da belli oldu. SGK ve BAĞKUR emeklileri net yüzde 6.5 zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise ortalama yüzde 1.5 enflasyon farkı oranında (Toplamda yüzde 5.5) zam alacak.
TÜİK 2019 yılı Aralık ayı TÜFE verisini açıkladı. TÜİK'e göre TÜFE Aralık ayında yüzde 0.73, yılın ikinci 6 ayında yüzde 6.33 ve yıllık olarak da yüzde 11.84 oranında arttı. Açıklanan TÜFE'ye göre, Temmuz ayında yüzde 5 zam yapılan memur ve memur emeklileri Ocak ayında 1.5 puan enflasyon farkı almaya hak kazandı. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ve enflasyon farkıyla birlikte ortalama yüzde 5.5 zam alacak.
İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına ise ikinci 6 ayda oluşan TÜFE oranı kadar, yani yüzde 6.1 oranında zam yapılacak. Bu emeklilere ayrıca enflasyon farkı verilmiyor. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
İşte yeni maaş zamları:
En düşük memur maaşı 3.599 lira oldu:
Halen 3 bin 417 lira olan en düşük memurun maaşı yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve 1.33 puanlık enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 5.33 zamlanarak yaklaşık 3 bin 599 TL oldu.