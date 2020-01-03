Memur zammı 2020 enflasyon farkı! Memur emeklisi Bağ-Kur SGK zamlı maaşlar

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİNE: 134 TL ZAM: Memur emeklilerinin aylıklarına da tıpkı memurlar gibi yüzde 4 zam ve yüzde 1.5 enflasyon farkı alacak. Yüzde 5.5 zamla en düşük memur emeklisinin aylığı 2 bin 435 liradan 2 bin 569 TL oldu.

EN DÜŞÜK İŞÇİ EMEKLİSİNE: 77 TL ZAM

En düşük işçi emeklisinin aylığı yüzde 6.5 oranındaki zamla bin 186 liradan bin 263 TL oldu.