Memur zammı 2020 enflasyon farkı belli oldu! Memur emeklisi Bağ-Kur SGK zamlı maaşlar
Memur ve emekli enflasyon farkı zammı belli oldu. Ocak 2020'de memur ve emekliler yüzde 5.5, Bağ-Kur ve SGK emeklileri yüzde 6.5 zam alacak. Peki kimin maaşına ne kadar zam geldi dersiniz... İşte ocak 2020 zamlı maaşları:
Memur ve memur emeklilerin maaşına yansıyacak olan 2019 Aralık ayı enflasyon zammı bugün saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklandı. 2019 enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin de alacağı zam oranı da belli oldu. SGK ve BAĞKUR emeklileri net yüzde 6.5 zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise ortalama yüzde 1.5 enflasyon farkı oranında (Toplamda yüzde 5.5) zam alacak.
TÜİK 2019 yılı Aralık ayı TÜFE verisini açıkladı. TÜİK'e göre TÜFE Aralık ayında yüzde 0.73, yılın ikinci 6 ayında yüzde 6.33 ve yıllık olarak da yüzde 11.84 oranında arttı. Açıklanan TÜFE'ye göre, Temmuz ayında yüzde 5 zam yapılan memur ve memur emeklileri Ocak ayında 1.5 puan enflasyon farkı almaya hak kazandı. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ve enflasyon farkıyla birlikte ortalama yüzde 5.5 zam alacak.
İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına ise ikinci 6 ayda oluşan TÜFE oranı kadar, yani yüzde 6.1 oranında zam yapılacak. Bu emeklilere ayrıca enflasyon farkı verilmiyor. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
İşte yeni maaş zamları:
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİNE: 134 TL ZAM: Memur emeklilerinin aylıklarına da tıpkı memurlar gibi yüzde 4 zam ve yüzde 1.5 enflasyon farkı alacak. Yüzde 5.5 zamla en düşük memur emeklisinin aylığı 2 bin 435 liradan 2 bin 569 TL oldu.
EN DÜŞÜK İŞÇİ EMEKLİSİNE: 77 TL ZAM
En düşük işçi emeklisinin aylığı yüzde 6.5 oranındaki zamla bin 186 liradan bin 263 TL oldu.