Memur zammı 2020-2021 yüzde kaç? En düşük 4 bin lira 3600 ek gösterge de var

MEMUR-SEN ne kadar zam istiyor?

Maaş artışı: 2020 yılı için 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere enflasyonun üzerine yüzde 3 refah payı ve taban aylığa seyyanen 200 TL zamma ilave olarak birinci altı ayda yüzde 8, ikinci altı ayda yüzde 7 zam yapılsın. 2021 yılı için ise 1 Ocak’tan geçerli olarak enflasyonun üzerine yüzde 2 refah payı verilsin. Buna ilave olarak altışar aylık dönemler halinde yüzde 6 oranında artırılsın.