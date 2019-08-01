Memur zammı 2020-2021 yüzde kaç? En düşük 4 bin lira 3600 ek gösterge de var
Memur zammı 2020 ve 2021 dönemi için toplu sözleşme görüşmeleri bugün saat 14.00'da başlıyor. En düşük memur zammı için 4 bin lira talebi var. 3600 ek gösterge de memur zam görüşmesinde masaya geliyor.
Memur zammı için toplu sözleşme görüşmeleri bugün başlıyor. 2020-2021 dönemi zammını belirleyecek görüşme kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında gerçekleşecek. Görüşmelerde 3600 ek gösterge, yardımcı hizmet sınıfının kaldırılması, üniversiteli işçilerin memur kadrosuna alınması gibi talepler de gündeme gelecek. Memur-Sen, KESK, Kamu Sen'in en düşük memur zammı için talep ettiği rakamlar da netleşti. İşte memurun 2020-2021 dönemi için istenen zam miktarı ve toplantıya ilişkin detaylar:
Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanı olduğu kamu heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri açılış toplantısı, bugün saat 14.00'te gerçekleştiriliyor. Toplantı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda düzenleniyor.
MEMUR-SEN ne kadar zam istiyor?
Maaş artışı: 2020 yılı için 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere enflasyonun üzerine yüzde 3 refah payı ve taban aylığa seyyanen 200 TL zamma ilave olarak birinci altı ayda yüzde 8, ikinci altı ayda yüzde 7 zam yapılsın. 2021 yılı için ise 1 Ocak’tan geçerli olarak enflasyonun üzerine yüzde 2 refah payı verilsin. Buna ilave olarak altışar aylık dönemler halinde yüzde 6 oranında artırılsın.
En düşük memur maaşı: Halen 3.334 TL olan en düşük memur maaşı 2020 ocak ayında 3.908 TL’ye; 3.852 TL olan evli, eşi çalışmayan ve iki çocuklu en düşük memur maaşı da 4.485 TL’ye yükseltilsin.