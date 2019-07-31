Memur zammı 2020-2021 yılında kaç lira? En düşük 4 bin liradan başlıyor

Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri heyeti arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos perşembe günü başlıyor. Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında gerçekleştirilecek 5'inci Dönem Toplu sözleşme görüşmesinde masaya gelecek teklifler belli oldu. Görüşmelerde 3600 ek gösterge, yardımcı hizmet sınıfının kaldırılması, üniversiteli işçilerin memur kadrosuna alınması gibi talepler de gündeme gelecek. Memur-Sen, KESK, Kamu Sen'in en düşük memur zammı için talep ettiği rakamlar netleşti. İşte memurun 2020-2021 dönemi için istenen zam miktarı ve toplantıya ilişkin detaylar: