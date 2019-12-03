Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ne kadar? İşte detaylar
Memurların maaş zamlarını etkileyen enflasyon farkı Kasım ayı enflasyonuyla birlikte yüzde 0.71’e çıktı.
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı ve bununla birlikte memurların alacağı enflasyon farkı da netleşmiş oldu.
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Yılın ilk yarısının ardından Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayı enflasyonu toplamda yüzde 5.71 olarak gerçekleşti.
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Memurlar yılın ikinci yarısı için yüzde 5 zam aldı ve enflasyon farkı da böylece yüzde 0.71 olarak gerçekleşti.
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2019’un ilk yarısı için memurlar yüzde 4 zam almış ve enflasyon farkı da yüzde 1.01 olarak gerçekleşmişti.
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