Memur ve emekliye ocak sürprizi! Zam ne kadar olacak, seyyanen artış detayı

Önceki toplu sözleşme döneminde memur ve emeklisi, arka arkaya üç dönem resmî enflasyonun altında güncelleme almıştır.

Temmuz 2026 Acı Reçetesi: Temmuz ayında 6 aylık kümülatif enflasyon toplamı %17,76 olmasına karşın, memur ve emeklisine %13,52 oranında güncelleme yapılmıştır. Yani resmî enflasyonun dahi %4,24 altında bir "eksi güncelleme" reva görülmüştür.

"Aşure yemeye giden kaşığını cebinde taşır" derler. Hak mücadelesi tam ve eksiksiz verilerle yürütülür. Ancak mevcut toplu sözleşme çarkı, memur emeklisinin kaşığını daha masaya oturmadan elinden almaktadır.

Maaşların son şeklini alması için geriye kalan aylık enflasyon verilerinin açıklanması beklenmektedir. Nitekim TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ve Ağustos 2026 verileri tabloyu net bir şekilde özetlemektedir: