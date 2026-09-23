Memur ve emekliye ocak sürprizi! Zam ne kadar olacak, seyyanen artış detayı
Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü baskı altında kalan milyonlarca memur ve emekli, Ocak ayında yapılacak maaş güncellemesine odaklandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, memur ve emeklinin ocak ayında alacağı zam hakkında öngörülerini paylaştı.
Karakaş, yıl sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 30 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 9,5-10,5, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 7,5-8,5 civarında bir yasal maaş güncellemesi olacağını bildirdi.
İşte Karakaş'ın köşe yazısı...
20 milyonu aşkın memur ve emeklilerin tüm umudu, yılbaşında yapılacak yeni maaş güncellemelerinde.
Sabit gelirli vatandaşımız için her güncelleme dönemi, geçim derdine derman, sıkışan bütçeye bir nefes umududur. Lakin sahadaki iktisadi gerçekler ile mutfaktaki yangın, Ankara kulislerinde konuşulan formüllerle her zaman örtüşmemektedir.
Atalarımız "Görünen köy kılavuz istemez" der. Enflasyonun tahribatı her geçen gün derinleşmekte, "Görünen dağın uzağı olmaz" düsturunca geçim derdiyle boğuşan memur ve emeklileri için artık bıçak kemiğe dayanmış bulunmaktadır.
TOPLU SÖZLEŞME KISKACI VE "EKSİ GÜNCELLEME" ÇIKMAZI
Memur ve emeklisinin en büyük kâbusu, maalesef "Toplu Sözleşme" düzeneği nedeniyle TÜİK’in açıkladığı resmî enflasyonun dahi altında maaş güncellemesiyle karşı karşıya kalmasıdır.
Önceki toplu sözleşme döneminde memur ve emeklisi, arka arkaya üç dönem resmî enflasyonun altında güncelleme almıştır.
Temmuz 2026 Acı Reçetesi: Temmuz ayında 6 aylık kümülatif enflasyon toplamı %17,76 olmasına karşın, memur ve emeklisine %13,52 oranında güncelleme yapılmıştır. Yani resmî enflasyonun dahi %4,24 altında bir "eksi güncelleme" reva görülmüştür.
"Aşure yemeye giden kaşığını cebinde taşır" derler. Hak mücadelesi tam ve eksiksiz verilerle yürütülür. Ancak mevcut toplu sözleşme çarkı, memur emeklisinin kaşığını daha masaya oturmadan elinden almaktadır.
Maaşların son şeklini alması için geriye kalan aylık enflasyon verilerinin açıklanması beklenmektedir. Nitekim TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ve Ağustos 2026 verileri tabloyu net bir şekilde özetlemektedir:
MEMUR VE EMEKLİNİN OCAK İMTİHANI
Tabloda açıkça müşahede edildiği üzere; Temmuz ayında %1,78 ve Ağustos ayında %1,84 olarak açıklanan resmî rakamlara göre 2 aylık kümülatif toplam %3,65 seviyesindedir.
Memur ve emeklisi için enflasyon farkı oluşması adına bu kümülatif oranın, Temmuz ayındaki %7'lik toplu sözleşme eşiğini aşması icap etmektedir. Bu rakam %7’nin altında kaldığından, şimdilik enflasyon farkından kaynaklanan bir artış söz konusu değildir. Ancak %5’lik toplu sözleşme güncellemesi garantidir.
YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ VE MUTFAKTAKİ HESAP
Hükûmetin Orta Vadeli Program’da (OVP) ve Merkez Bankası'nın revize ettiği rakamlarda enflasyon hedefleri yukarı yönlü güncellenmiştir. Ulusal ve uluslararası kuruluşların tahminleri doğrultusunda yıl sonu enflasyonunun %30 bandında gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir.