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Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği Temmuz zammı belli oluyor. Kesin zam 3 Haziran Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon rakamlarıyla belli olacak. Ancak şimdidenr memur ve emeklinin maaş zammı şekillendi... İşte muhtemel zamlı maaşlar...

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli ve memur için ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere maaşlarına zam yapılıyor. Maaş zammında ise en önemli etken enflasyon rakamları. Mayıs ayının enflasyon verileri de 3 Haziran Perşembe günü açıklanacak. Peki açıklanacak olan enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli maaşlarına kaç TL zam yapılacak? İşte tüm merak edilenler...

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Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Şimdilik yüzde 5.46'lık zam tamam

2021 yılına ait Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08 artan enflasyon, nisan ayında ise yüzde 1.68 olarak gerçekleşti.

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Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Milliyet'te yer alan habere göre, ilk 4 aylık veriler kümülatif yüzde 5.46 oldu. Bu durum SSK ve Bağkur emeklisi için şimdilik yüzde 5.46 zammın oluştuğunu gösteriyor.

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Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Mayıs enflasyonu belirleyici olacak

Memur ve emeklisi toplu sözleşmeye göre ilk 6 ay için ocakta yüzde 3 zam almıştı. Böylece memur ve emekliler için de yüzde 2.46’lık fark oluşmuş oldu. Tabi mayıs enflasyonu bu anlamda belirleyici olacak.

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