Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu! Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli ve memur için ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere maaşlarına zam yapılıyor. Maaş zammında ise en önemli etken enflasyon rakamları. Mayıs ayının enflasyon verileri de 3 Haziran Perşembe günü açıklanacak. Peki açıklanacak olan enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli maaşlarına kaç TL zam yapılacak? İşte tüm merak edilenler...