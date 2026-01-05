Memur ve emekli Ocak 2026 maaş tablosu! Polis öğretmen vaiz hemşire hepsi var
2026 yılının ilk 6 ayında memur ve memur emeklisinin alacağı zamlı maaşlar belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 12,19 zam gelirken memur ve memur emeklisinin zam oranı daha yüksek oldu. Memur ve memur emeklisi Ocak 2026 itibariyle yüzde 18.6 oranında zamlı maaş alacak. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61 bin 890 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27 bin 772 liraya yükseldi. 2026 yılında polis, doktor, öğretmen maaşı ne kadar oldu?
2026 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.Bu yılın ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 11 ve 1000 lira seyyanen artış öngörülmüştü. 2025 yılının ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 12,19 oldu. Bu orandan kaynaklı olarak ilave yüzde 7,6 artışla birlikte kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 18,6 ve 1000 lira seyyanen artış yapıldı.
EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI
Memur emeklilerinin aylıklarında yüzde 18,6 artış sağlandı ve 1000 lira seyyanen artıştan memur emeklileri hizmet süreleriyle orantılı olarak yararlandı. Böylece, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 61 bin 890 liraya, en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 liradan 27 bin 772 liraya yükseldi. Bu artışlar neticesinde Ocak 2026 itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle belirlendi:
ZAMLI MAAŞ LİSTESİ
76.659 maaşı olan şube müdürün yeni maaşı 94.384 TL oldu.
52.617 maaşı olan üniversite mezunun yeni maaşı 64.397 TLoldu.
ÖĞRETMEN ZAMLI MAAŞI
67.766 TL maaşı olan uzman öğretmenin maaşı 81.219 TL oldu
61.146 TL maaşı olan öğretmenin maaşı 73.368 TL oldu.