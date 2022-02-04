Memur ve emekli maaşına enflasyon farkı müjdesi! İlk aydan yüzde 7.5'i aştılar
Ocak ayı enflasyonunun aylık yüzde 11.10 gelmesiyle birlikte memurlar ilk aydan enflasyon farkı almaya hak kazandı. 2022 yılının ilk yarısı için yüzde 7.5, ikinci yarısı içinse yüzde 7 zam verilecek. Enflasyon rakamının aylık bazda yüzde 7.5’i ilk aydan aştı. Böylece memur ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 3.6 oranında enflasyon farkı gelmiş oldu.
Memur ve memur emeklisi maaşlarına yönelik zam hareketliliği Ocak ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte başladı. 2021’in ikinci yarısında oluşan enflasyon yüzde 25.47 oranında gerçekleşmişti. Kamu görevlileri ve memur emeklilerine de 2022 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30,95 oranında iyileştirme yapılmıştı. Ocak ayı enflasyonunun aylık yüzde 11.10 gelmesiyle birlikte memurlar ilk aydan enflasyon farkı almaya hak kazandı.
Memurların gözü enflasyon rakamlarında olmaya devam ediyor. Toplu sözleşmenin yanında enflasyonda oluşacak olan farkı da içeren zam anlaşması memurların lehine işlemesini sürdürüyor. Ülkemizde Ocak ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 11.10 olarak gerçekleşti. Böylece memurlar ilk aydan enflasyon farkı almaya hak kazanmış oldu.
2022 ve 2023 yılı zamları belli oldu
2022 yılının ilk 6 ayı için memurlara yüzde 5 zam yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu oranı yüzde 7.5’e yükseltildiğini duyurmuştu.
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklanan zam haklarını sabit olarak alacaklar. 2022 yılının ilk yarısı için yüzde 7.5, ikinci yarısı içinse yüzde 7 zam verilecek. 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak.