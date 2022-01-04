Memur ve emekli ek zammı belli oldu! Yeni emekli, öğretmen hemşire polis, doktor maaşları
Emekli, memur ve memur emeklisi, sözleşmeli personelin zam oranları netleşti. Enflasyonla birlikte SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 25.5, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına da yüzde 30.95 zam yapılacak. Zamlı maaşlar 15 Ocak'ta hesaplara yatacak...
Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi, sözleşmeli personelin zam oranları netleşti. Enflasyonla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ek zam ve düzeltler sonuçu SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 25.5, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına da yüzde 30.95 zam yapılacak. Memurlar, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. İşte öğretmen, polis, mühendis ve diğer meslek gruplarının ek zamlı maaş tablosu!
2022 yılından itibaren geçerli olacak yeni zamlarla SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları yüzde 25.5 artacak. En düşük emekli aylığı yüzde 66.6 artışla 2500 lira oldu İki çocuklu en düşük memur maaşı 6429 lira oldu.
En düşük memur emekli aylığı 4289 liraya çıktı. SSK 2000 öncesi emekli aylığı 3293 liraya çıktı. Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6429 liraya çıkacak.
En düşük memur emekli aylığı ise 4289 liraya yükselirken, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu. En düşük emekli aylığı da (1 milyon 266 bin emeklinin ) yüzde 66.6 artışla 1500 liradan 2500 liraya yükseltildi.