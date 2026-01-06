Memur ve emekli bekliyor! 14 günlük enflasyon farkı hesaplara yatırılacak

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Yapılan artışla birlikte daha önce 52 bin 617 lira olan en düşük memur maaşı 60 bin 896 liraya yükseldi. En düşük memur emekli maaşı ise 27 bin 889 lira olarak hesaplandı.