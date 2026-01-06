Memur ve emekli bekliyor! 14 günlük enflasyon farkı hesaplara yatırılacak
Milyonlarca memur ve memur emeklisi, 2026 yılının ilk yarısı için yapılan yüzde 18,61'lik zam sonrası enflasyon farkı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağını bekliyor. Maaşların her ayın 15'inden itibaren geçerli olması nedeniyle, ocak ayında 14 günlük maaş farkı oluştu ve bu farkın ayrıca ödenmesi gerekiyor.
Memur ve memur emeklilerinin maaşları 15 Aralık–15 Ocak döneminde yeni zamlı tutarlar üzerinden işliyor. Bu nedenle ocak ayının ilk 14 günü için oluşan maaş farkı, enflasyon farkı kapsamında ayrıca hesaplanıyor. Söz konusu ödeme, her yıl ocak ve temmuz aylarında olduğu gibi belirlenen tarihlerde hak sahiplerine ulaştırılıyor.
6 AYLIK ENFLASYON NETLEŞTİ
Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon rakamları da kesinleşti. AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı beklenti anketinde aralık ayı için yüzde 0,96'lık artış öngörülmüştü. Ancak aylık enflasyon yüzde 0,89 olarak gerçekleşerek beklentilerin altında kaldı.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?
Yapılan artışla birlikte daha önce 52 bin 617 lira olan en düşük memur maaşı 60 bin 896 liraya yükseldi. En düşük memur emekli maaşı ise 27 bin 889 lira olarak hesaplandı.
ÖDEMELER MAAŞLA BİRLİKTE YAPILABİLİR
Ahaber'de yer alan habere göre enflasyon farkı ödemelerinin, maaşların yatırıldığı 15 Ocak tarihinde hesaplara geçmesi bekleniyor.