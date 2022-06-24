Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına büyük zam! Oranlar belli oldu, en düşüğü 8.947,24 TL olacak
Memur maaşları ve emekli aylıkları ile ilgili son dakika gelişmesi. Zam oranları ile ilgili yeni açıklama geldi. Zamlı maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı.
84 milyona ilave sosyal destek bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, komisyonda yaptığı sunumda, 1 trilyon 81 milyar ek bütçeyle vatandaşların hanelerinde tükettiği doğalgaz ve elektriği daha ucuza kullanabilmelerini, çiftçilerin, işçilerin, emeklilerin, çalışanların ve ihtiyaç sahibi vatandaşların daha fazla yanında olabilmeyi amaçladıklarını söyledi.
Ayrıca Nebati bu yıl yeni vergi olmayacağını, memur ve emekliye maaşlarına da temmuz ayında yüzde 40 zam yapılacağını açıkladı. Milyonlarca memur ve emekli ise temmuz zamının ne kadar olacağını merak ediyor. İşte temmuz zammı sonrasında emekli ve memur maaşı tablosu...
Memur, emekli aylıkları artıyor
Ek bütçenin 216.9 milyar lirası kamu çalışanlarının aylıklarında yapılan artışlar kapsamında personel gideri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primleri gideri için aktarılacak. Bütçenin, 154 milyar lirası, emekli aylıklarında yapılan artışlar, sağlık giderleri, işveren prim teşviki ödemeleri gibi giderleri karşılamak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na transfer edilecek.