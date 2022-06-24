Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına büyük zam! Oranlar belli oldu, en düşüğü 8.947,24 TL olacak

Ayrıca Nebati bu yıl yeni vergi olmayacağını, memur ve emekliye maaşlarına da temmuz ayında yüzde 40 zam yapılacağını açıkladı. Milyonlarca memur ve emekli ise temmuz zamının ne kadar olacağını merak ediyor. İşte temmuz zammı sonrasında emekli ve memur maaşı tablosu...