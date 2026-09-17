Memur emeklisine seyyanen zamda gözler AYM’de! Ek zam ve geriye dönük ödeme çıkacak mı?

2023’te çalışan memurlara verilen 8 bin 77 TL’lik ilave ödemenin memur emeklilerine yansıtılmamasıyla başlayan hukuki süreç yeniden gündemde. “Memur emeklisine seyyanen zam gelecek mi?”, “AYM kararı çıktı mı?”, “Geriye dönük ödeme yapılacak mı?” ve “SSK ile Bağ-Kur emeklilerine ek zam var mı?” gibi sorular araştırılıyor. Anayasa Mahkemesi benzer başvuruları tek dosyada birleştirdi ancak henüz zammı veya toplu ödemeyi kesinleştiren bir karar açıklamadı. Peki 25 bin TL ve 1 milyon TL iddiaları nereden çıktı? İşte ayrıntılar.

MEMUR EMEKLİSİNE SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?

16 Eylül 2026 itibarıyla memur emeklilerine seyyanen zam yapılmasını kesinleştiren bir karar bulunmuyor. Devam eden hukuki sürecin merkezinde, Temmuz 2023’te görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 TL’lik ilave ödemenin emekli aylıklarına yansıtılmaması bulunuyor. Memur emeklileri bu ödemenin kendilerine de uygulanmasını talep ediyor.

AYM SEYYANEN ZAM KARARINI AÇIKLADI MI?

Hayır. Anayasa Mahkemesi 6 Ağustos 2026’da aynı konuya ilişkin bireysel başvuruların birleştirilmesine karar verdi. Ancak bu karar memur emeklilerine seyyanen zam verilmesini kabul eden nihai bir karar değil. AYM henüz dosyanın esasına ilişkin kararını açıklamadı ve kararın hangi tarihte verileceğine ilişkin resmi bir takvim de bulunmuyor.

MEMUR EMEKLİSİNE 25 BİN TL EK ZAM VERİLECEK Mİ?

Kamuoyunda gündeme gelen 25 bin TL’lik seyyanen zam kesinleşmiş bir ödeme değil. Bu rakam, 2023’te çalışan memurlara verilen 8 bin 77 TL’lik ilave ödemenin sonraki maaş katsayısı ve ekonomik değişimlerle günümüzde ulaşabileceği seviyeye ilişkin hesaplamalardan kaynaklanıyor. AYM tarafından belirlenmiş 25 bin TL’lik bir zam tutarı bulunmuyor.

GERİYE DÖNÜK 1 MİLYON TL ÖDEME YAPILACAK MI?

Memur emeklilerine yaklaşık 1 milyon TL geriye dönük toplu ödeme yapılacağı yönündeki rakam da henüz resmi değil. Bu tutar, 2023’ten itibaren alınamadığı öne sürülen aylık farkların güncellenerek hesaplanmasına dayanıyor. AYM’nin vereceği nihai karar, geriye dönük ödeme hakkı doğup doğmayacağı açısından belirleyici olacak. Olumlu bir karar çıksa bile ödemenin kapsamı ve hesaplama yöntemi ayrıca netleşecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?

AYM’deki mevcut dosya doğrudan SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsamıyor. Hukuki uyuşmazlık, 2023’te görevdeki memurlara verilen ilave ödemenin 4/c kapsamındaki memur emeklilerine yansıtılmamasından kaynaklanıyor. Bu nedenle AYM’den memur emeklileri lehine karar çıkması, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine otomatik olarak aynı ödemenin yapılacağı anlamına gelmiyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE EK ZAM VAR MI?

16 Eylül itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni bir seyyanen veya ek zam yapılmasını kesinleştiren ayrı bir düzenleme açıklanmadı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları mevcut sistemde altı aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Bunun dışında yeni bir refah payı veya seyyanen artış için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

8 BİN 77 TL SEYYANEN ÖDEME NEDEN EMEKLİYE VERİLMEDİ?

Temmuz 2023’te görevdeki memurlara 8 bin 77 TL tutarında ilave ödeme getirildi. Bu ödeme memur maaş katsayısına dahil edilmedi ve ayrı bir ilave ödeme kalemi olarak düzenlendi. Bu nedenle memur emekli aylıklarının hesabına aynı şekilde yansımadı. AYM’ye taşınan başvuruların temelinde de çalışan memur ile memur emeklisi arasında oluştuğu savunulan bu fark bulunuyor.

AYM’DEN OLUMLU KARAR ÇIKARSA NE OLACAK?

AYM’nin başvurucular lehine karar vermesi halinde kararın gerekçesi ve kapsamı büyük önem taşıyacak. Mahkemenin nasıl bir ihlal tespit edeceği, yeniden yargılama veya başka bir giderim yolu öngörüp öngörmeyeceği sonraki süreci belirleyecek. Bu nedenle AYM henüz karar vermeden aylıklara 25 bin TL ekleneceğini veya herkese belirli miktarda toplu ödeme yapılacağını kesin bilgi olarak değerlendirmemek gerekiyor.