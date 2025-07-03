Memur emekli zammı hesaplama Temmuz 2025 zam oranı ne kadar zamlı maaş tablosu
Bugün saat 10.00'da TÜİK’in açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte 1 Temmuz 2025 itibariyle geçerli memur ve emekli maaşları belli olacak. SGK ve Bağ-kur emeklisi için Temmuz 2025 zam oranı kesinleşirken memur enflasyon farkı artışı da ortaya çıkacak. Memur ve emekli maaşı zammını enflasyon beklentisiyle hesapladık. Temmuz 2025 itibariyle zamlı öğretmen, polis, vaiz, memur ve emekli zamlı maaş tablosu şöyle olabilir.
TÜİK’in saat 10.00'da Haziran ayı enflasyonunu açıklanmasıyla birlikte 16 milyonu aşkın emekli ile 20 milyon memurun beklediği Temmuz zam oranı kesinleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, Ocak ayı enflasyonu yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46, Nisan'da yüzde 3, Mayıs'ta da yüzde 1.53 olmuştu. Haziran ayı enflasyon verisi de bugün açıklanacak. Öncesinde gelen enflasyon tahmini verilerine göre sizler için muhtemel maaş tablosunu çıkardık.
Emekli zam oranı ne kadar olur?
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre haziran ayı enflasyon beklentisi %1,61 oldu. Bu tahmin doğrultusunda, 6 aylık toplam enflasyon yüzde 16,94 seviyesine ulaşacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yapılacak zam demek. Şu an 14.469 TL seviyesinde bulunan en düşük emekli maaşı, yüzde 16,94’lük zamla birlikte 16.920 TL’ye çıkacak. Emekliler için refah payı gibi ek düzenlemeler de gündeme gelebilir.
Buna göre bazı maaşların zam sonrası hali şöyle olacak:
15.000 TL - Zam Tutarı: 2.541 TL- Zamlı maaş: 17.541 TL
20.000 TL - Zam Tutarı: 3.388 TL- Zamlı maaş : 23.388 TL
25.000 TL - Zam Tutarı: 4.235 TL- Zamlı maaş: 29.235 TL
30.000 TL -Zam Tutarı: 5.082 TL- Zamlı maaş: 35.082 TL
35.000 TL Zam Tutarı: 5.929 TL - Zamlı maaş 40.929 TL
40.000 TL - Zam Tutarı: 6.776 TL- Zamlı maaş: 46.776 TL