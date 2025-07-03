Memur emekli zammı hesaplama Temmuz 2025 zam oranı ne kadar zamlı maaş tablosu

Emekli zam oranı ne kadar olur?

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre haziran ayı enflasyon beklentisi %1,61 oldu. Bu tahmin doğrultusunda, 6 aylık toplam enflasyon yüzde 16,94 seviyesine ulaşacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yapılacak zam demek. Şu an 14.469 TL seviyesinde bulunan en düşük emekli maaşı, yüzde 16,94’lük zamla birlikte 16.920 TL’ye çıkacak. Emekliler için refah payı gibi ek düzenlemeler de gündeme gelebilir.