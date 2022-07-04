Memur emekli zamlı maaşlar tam liste! Temmuz 2022 öğretmen, polis, hemşire, imam

Memur enflasyon zammı oranı ne kadar oldu? : Temmuzdan geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 7 artış öngörülmüştü. Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 42,35 oldu. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 34,69 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 41,69 artış yapıldı. Temmuz ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liraya çıktı. Memur emeklisi de yüzde 41,69 oranında zam aldı.