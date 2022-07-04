Memur emekli zamlı maaşlar tam liste! Temmuz 2022 öğretmen, polis, hemşire, imam
Emekli ve memurun Temmuz'dan itibaren geçerli olacak maaş zammı belli oldu.Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 4,95 artarken yıllık bazda yüzde 78,62 oldu. Haziran enflasyonuna göre memur ve emekli zammı yüzde 41,69 oranında olacak. Temmuz ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liraya çıktı. İşte Temmuz 2022 zamlı öğretmen, polis, avukat, doktor, hemşire, vaiz zamlı maaş listesi:
Emekli ve memurun Temmuz'dan itibaren geçerli olacak maaş zammı belli oldu. Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 4,95 artarken yıllık bazda yüzde 78,62 oldu. Haziran enflasyonuna göre memur ve memur emeklisi zam oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre yüzde 41,69 oranında oldu. En düşük memur maaşı 9 bin lira, emekli maaşı 6 bin liraya çıktı. Bağ-Kur emeklileri zam oranı da yüzde 42,35 olarak ortaya çıktı.
İşte Polis, doktor, avukat, öğretmen, hemşire, imam, profesör, araştırma görevlisi, avukat, mühendis enflasyon farkı ile Temmuz maaşlarının tam listesi:
Haziran Enflasyon rakamları belli oldu : Emekli ve memur maaşları için belirleyici olan Temmuz zammı Haziran 2022 enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 4,95 artarken yıllık bazda yüzde 78,62 oldu. Haziran enflasyonu ile birlikte memur, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranları da ortaya çıktı. Anadolu Ajansı Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan aldığı bilgilerle zam oranlarını duyurdu.
Memur enflasyon zammı oranı ne kadar oldu? : Temmuzdan geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 7 artış öngörülmüştü. Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 42,35 oldu. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 34,69 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 41,69 artış yapıldı. Temmuz ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liraya çıktı. Memur emeklisi de yüzde 41,69 oranında zam aldı.
Bağ-Kur SGK emekli zammı ne kadar oldu? : SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yılda iki kez aylıklarına zam alıyor. Bu oran 6 aylık enflasyon rakamına göre belirleniyor.
Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 oranında zam alacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.663 liraya çıktı. Bağ-Kur emekli maaşı 4 bin 197 lira oldu.