Memur emekli enflasyon zammı belli oldu! Temmuz 2022 zam oranı kaç tüm rakamlar

Emekli zam alacak, memur enflasyon farkı

En düşük emekli maaşları ve yeni asgari ücret meselesi çözüme kavuşurken sıra emekli ve memur maaşlarına geldi. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar zam alarak artacak. Memur ve memur emeklisi maaşları için belirlenecek zam oranı ise yılın ilk 6 ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranının toplamı kadar olacak. Memur ve emekli memur için Temmuz 2022 döneminde yüzde 7 toplu sözleşme zammı belirlendi. Bu oran Ocak döneminde yüzde 7,5 olarak kayıtlara geçti.