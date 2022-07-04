Memur emekli enflasyon zammı belli oldu! Temmuz 2022 zam oranı kaç tüm rakamlar
Emekli ve memurun Temmuz'dan itibaren geçerli olacak maaş zammı belli oldu.Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 4,95 artarken yıllık bazda yüzde 78,62 oldu. Beklenti anketlerine göre enflasyon Haziran'da 4.4 olarak bildirilmişti. Zamlı maaşlar kuruş kuruş hesaplandı...
Emekli ve memurun Temmuz'dan itibaren geçerli olacak maaş zammı belli oldu. Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 4,95 artarken yıllık bazda yüzde 78,62 oldu.
Merkez Bankası anketine göre ise Haziran ayı enflasyon rakamı 3.77 idi. Emekli zammı ve memur maaşına ne kadar zam gelecek? En düşük emekli ve memur maaşı kaç lira olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı kaç lira olacak? 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı kaç liraya yükselecek? İşte hesaplar...
Enflasyon rakamları belli oldu
Emekli ve memur maaşları için belirleyici olacak Temmuz zammı Haziran 2022 enflasyon oranı ile belirlenecek. Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 4,95 artarken yıllık bazda yüzde 78,62 oldu. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak açıklanırken, aynı dönem için AA Finans anketine katılan ekonomistler yüzde 4,44 tahmininde bulundu. 2 tahmine göre bütün emekli maaşları, 15 meslek grubunda memur ve memur emeklisi maaşları hesabı tek tek yapıldı.
En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL oldu
Meclis'te apılan yasa değişikliğiyle birlikte en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2.500 TL olan en düşük emekli maaşının 3.000 TL'ye çıkarılmasını öngören madde değiştirilerek 3.500 TL'ye yükseltildi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak hesaplara yatmaya başlayacak.
Emekli zam alacak, memur enflasyon farkı
En düşük emekli maaşları ve yeni asgari ücret meselesi çözüme kavuşurken sıra emekli ve memur maaşlarına geldi. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2022 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranı kadar zam alarak artacak. Memur ve memur emeklisi maaşları için belirlenecek zam oranı ise yılın ilk 6 ayındaki enflasyon farkı ve toplu sözleşme zam oranının toplamı kadar olacak. Memur ve emekli memur için Temmuz 2022 döneminde yüzde 7 toplu sözleşme zammı belirlendi. Bu oran Ocak döneminde yüzde 7,5 olarak kayıtlara geçti.