Memur emekli 2020 enflasyon farkı zammı! 1 Ocak'ta en az 193 lira zam
Memur ve emeklilerin 2020 ocak enflasyon farkı zammı netleşiyor. Aralık ayında TÜFE sıfır çıksa dahi memur ve emeklilere yılbaşında yüzde 5.71 zam yapılacak.
TÜİK’in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verileri milyonlarca memur ve emeklinin önümüzdeki yıl alacağı zam ve enflasyon farkının büyük ölçüde ortaya çıkmasını sağladı.
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Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 4'lük normal zamma ilave olarak yüzde 0.71 oranında enflasyon farkı verilecek.
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Yüzde 4 zam artı yüzde 1.06 enflasyon farkı
TÜFE aralık ayında son 10 yılın ortalaması olan yüzde 0.33 oranında artması halinde emeklilere yüzde 6.06 zam, memur ve memur emeklilerine yüzde 4 zam artı yüzde 1.06 enflasyon farkı ödenecek.
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Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yılın sonunda enflasyonun yüzde 12 olması içinse Aralık ayında TÜFE'nin en az yüzde 0.89 artması gerekiyor.
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