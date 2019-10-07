Memeleriyle resim yapan genç kız gören herkesi hayrete düşürdü
Belarus'ta yaşayan ressam Nadya Matiyevskaya, memelerini kullanarak şaşırtıcı tablolara imza atıyor. 21 yaşındaki ressam, 'başyapıt'larını tamamladığında, eserlerini satmak istiyor.
İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; Matiyevskaya, son dönemde manzara resmine ve portrelere odaklanmış durumda.
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Memeleriyle resim yapmaya eğlence için başlayan genç ressam, oyunculuk sınıfından arkadaşları tarafından teşvik edildiğini söylüyor:
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“Bir gün birbirimize saçma görevler veriyorduk. Ve benim görevim oldukça saçmaydı, memelerimle resim yapıp satacaktım. Yani başlangıçta sadece bir şakaydı.”
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Nadya, memeleriyle gülmek için ilk resmini yaptığında fark etmiş ki bu tablolar için bir piyasa var:
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