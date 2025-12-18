Meltem Miroğlu'ndan evlilik ve din değiştirme iddialarına son nokta!

"Hayat Devam Ediyor" dizisinde canlandırdığı çocuk gelin karakteriyle tanınan oyuncu Meltem Miraloğlu, birkaç yıl önce kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenerek ABD'ye yerleşmişti. Bu evlilik ve çift arasındaki yaş farkı uzun süre magazin gündeminde yer aldı.