Meltem Miraloğlu'ndan bomba bebek haberi! 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenmişti
'Hayat Devam Ediyor' dizisiyle yıldızı parlayan Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı ile yaptığı evlilik çok konuşuldu. Evliliğiyle ilgili yaptığı açıklamalar aylarca tartışılan Miraloğlu'ndan gelen yeni haber 'yok artık' dedirtecek cinsten.
2015 yılında yayınlanan 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde çocuk yaşta kendisinden yaşça büyük bir adamla evlendirilen 'çocuk gelin' rolüyle adından söz ettiren Meltem Miraloğlu'nun evliliği magazin gündemine bomba gibi düştü.
32 yaşındaki Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli Amerikalı adam ile evlendi. Çok tartışılan haberin ardından sessizliğini bozan oyuncu Miraloğlu, çok konuşulan açıklamalara imza attı.
"Bizimkisi ilk görüşte aşk"
"Yaş farkı sorun değil. Onun çok genç bir kalbi var." diyen Miraloğlu, şöyle konuştu: Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umrumda değil. Bizimkisi ilk görüşte aşk. Evlilik teklifi çok romantikti, her kadın 'evet' der.
"Özel hayatımla ilgili saygı bekliyorum"
Ama bu teklifin nasıl gerçekleştiği bize kalsın. Ben mutluyum, benim tercihim. Özel hayatımla ilgili kamuoyundan bu konuda saygı bekliyorum. Meltem Miraloğlu'nun sürpriz bir karar daha aldığı ortaya çıktı.