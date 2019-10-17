Meltem Miraloğlu'ndan bamba bebek haberi! 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenmişti

"Bizimkisi ilk görüşte aşk"

"Yaş farkı sorun değil. Onun çok genç bir kalbi var." diyen Miraloğlu, şöyle konuştu: Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umrumda değil. Bizimkisi ilk görüşte aşk. Evlilik teklifi çok romantikti, her kadın 'evet' der.