Meltem Miraloğlu'na 48 yaş büyük Amerikalı eşinden hortumla darp! Üstelik hamile...
Oyuncu Meltem Miraloğlu, 82 yaşındaki eşi tarafından hortumla darp edildi! Miraloğlu'nun hamile olduğu öne sürülüyor.
O arada Patrick'i sakinleştirmek isteyen komşuları Meltem'in defalarca, 'Vurma hamileyim!' dediğini duymuş. Olaydan sonra Patrick'e kuzenim diye tanıttığı Amerika'ya ilk gittiğinde aşık olduğu Türk sevgilisinin yanına giden Meltem, kısa süre sonra eve geri dönmüş. Görgü tanıkları, Meltem'in psikolog sevgilisi John ile görüşmeyi bırakmadığını ifade ederken, Illinois eyaleti bu darp olayından çok, eğer Meltem dediği gibi hamile ise bebeğin basının kim olduğunu konuşuyor.
'Allahaşkına bu kız ABD'de ne yaşıyor'
ABD'de yaşadığı olaylarla son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Miraloğlu hakkında her ay yeni bir iddia ortaya atılıyor. Öte yandan geçtiğimiz aylarda, Miraloğlu'nun 'kuzenim' diye tanıttığı sevgilisi ile eşinin evinde kaldığı, daha sonra da eşinin psikoloğu John'a kaçtığı ve son olarak da dadılığa başladığı konuşulan iddialar arasında. Sosyal medya Miraloğlu için 'Allahaşkına bu kız ABD'de ne yaşıyor' yorumları yapılıyor.
Meltem Miraloğlu'nun geçtiğimiz şubat ayında Meltem Miraloğlu'nun eşi olan80 yaşının üstünde olan Patrick Grady'den ayrılıp, aile dostu olan 60 yaşında ismi John olduğu iddia edilen bir Psikolog'a kaçtığı iddia edilmişti.
Bugün ise Meltem Miraloğlu'nun 83 yaşındaki eşi Patrick Grady tarafından darp edildiği ve hamile olduğu konuşuluyor!