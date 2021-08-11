Meltem Miraloğlu'na 48 yaş büyük Amerikalı eşinden hortumla darp! Üstelik hamile...

O arada Patrick'i sakinleştirmek isteyen komşuları Meltem'in defalarca, 'Vurma hamileyim!' dediğini duymuş. Olaydan sonra Patrick'e kuzenim diye tanıttığı Amerika'ya ilk gittiğinde aşık olduğu Türk sevgilisinin yanına giden Meltem, kısa süre sonra eve geri dönmüş. Görgü tanıkları, Meltem'in psikolog sevgilisi John ile görüşmeyi bırakmadığını ifade ederken, Illinois eyaleti bu darp olayından çok, eğer Meltem dediği gibi hamile ise bebeğin basının kim olduğunu konuşuyor.