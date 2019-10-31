Meltem Miraloğlu son haliyle takipçilerini korkuttu 80 yaşındaki adamla evlenmişti

Bir dönem televizyon ekranlarında yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisinde yaşlı bir adamla evlendirilen bir çocuk karakterine hayat veren Meltem Miraloğlu, diziyi gerçek hayatına taşımış, 80 yaşında bir Amerikalı ile evlenerek magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.