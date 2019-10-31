Meltem Miraloğlu son haliyle takipçilerini korkuttu 80 yaşındaki adamla evlenmişti
Hayat Devam Ediyor dizisinin yıldızı Meltem Miraloğlu, 80 yaşında Amerikalı bir adamla evlenerek herkesi şaşırtmış ki son haliyle takipçileri tarafından yoruma boğuldu.
Bir dönem televizyon ekranlarında yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisinde yaşlı bir adamla evlendirilen bir çocuk karakterine hayat veren Meltem Miraloğlu, diziyi gerçek hayatına taşımış, 80 yaşında bir Amerikalı ile evlenerek magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Evliliğinin ardından yaptığı açıklamalarla da herkesi şoke eden Miraloğlu, son haliyle takipçilerini korkuttu. Sosyal medya hesabı Instagram'dan video paylaşan Miraloğlu'nu takipçileri yoruma boğdu.
Instagram'dan yayınladığı videoda ağlamaklı ve oldukça üzgün gözüken Miraloğlu, paylaştığı videoya herhangi bir not düşmese de takipçileri, Miraloğlu'nun mutlu olmadığını ifade eden birçok yorum yazdı.
Takipçilerinin evliliğinde mutsuz olduğunu iddia ettikleri Miraloğlu'na "Çok hüzünlü duruyorsun, niye bu kadar mutsuzsun?" gibi yorumlar yapıldı.