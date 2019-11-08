Meltem Miraloğlu kendine yazık etti: Hırsızlık yaptı intihara teşebbüs etti

Sunuculuğunu Cengiz Semercioğlu, Seray Sever ve Eylem İpek Şafak’ın yaptığı TV8’in magazin programı ‘Gel Konuşalım’a, canlı telefon bağlantısıyla bağlanan Onur Akay, magazin gündemini sarsan açıklamalar yaptı.