Meltem Miraloğlu itiraflarıyla yine gündem! 80 yaşındaki Amerikalıyla evli

Türkiye'nin aksine ABD'de çok mutlu olduğunu söyleyen Miraloğlu, evliliğiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

''Kuzenim Adem'in yanına Cordova'ya geldim ve Patrick ile tanıştım. Kendisi beni 'kızı' olarak görüp evine aldı.''