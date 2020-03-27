Meltem Miraloğlu itiraflarıyla yine gündem! 80 yaşındaki Amerikalıyla evli
AMERİKA'da yaşamaya başlamasının ardından kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenen Meltem Miraloğlu, itiraflarıyla ABD basınınında ilgisini çekti.
Bir dönem televizyon ekranlarında yayımlanan Hayat Devam Ediyor dizisinde çocuk gelin rolüyle adından söz ettiren ardından diziyi gerçek hayatına uyarlamasıyla şoke eden Meltem Miraloğlu yine gündeme geldi. Yalnızca Türk basının değil ABD'li gazetecilerin de ilgisi çeken Miraloğlu’dan yeni itiraflar geldi.
Türkiye'nin aksine ABD'de çok mutlu olduğunu söyleyen Miraloğlu, evliliğiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:
''Kuzenim Adem'in yanına Cordova'ya geldim ve Patrick ile tanıştım. Kendisi beni 'kızı' olarak görüp evine aldı.''
''Patrick, iyi bir eş değil ama iyi bir baba. Evlendikten sonra baba-kız ilişkimiz değişmedi.''
ABD'de Meltem Miraloğlu Grady olarak tanıtan oyuncu sözlerine şöyle devam etti:
''Black Hawk College'da İngilizce kursuna gidiyorum. Piyano ve ses dersleri alıp Kaliforniya'ya gidip oyunculuk yapacağım.''