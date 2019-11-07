Meltem Miraloğlu hırsızlık yaptı intihar etmeye çalıştı! Gündemi sarsan haber
80 yaşındaki Amerikalı ile evlenmesiyle gündemden düşmeyen oyuncu Meltem Miroğlu hakkındaki iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Onur Akay, yaptığı açıklamada genç oyuncunun hırsızlık yaptığını intihara teşebbüs ettiğini söyledi.
Sunuculuğunu Cengiz Semercioğlu, Seray Sever ve Eylem İpek Şafak’ın yaptığı TV8’in magazin programı ‘Gel Konuşalım’a, canlı telefon bağlantısıyla bağlanan Onur Akay, magazin gündemini sarsan açıklamalar yaptı.
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Geçtiğimiz hafta Azerbaycan’a giden Onur Akay, Meltem Miraloğlu’nun Amerika’ya gitmeden önce Azerbaycan’a gittiğini ve orada yaşadıkları yüzünden Amerika’ya kaçtığını açıkladı.
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Miraloğlu için Azerbaycan’da araştırma yaptığını dile getiren Akay'ın anlattıkları filmleri aratmadı.
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Meltem aslında Amerika’ya gitmeden önce Azerbaycan’a gitmiş ve orada bir film galasına katılmış.
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