Meltem Miraloğlu evlendi 80 yaşındaki ABD'li eşi kimdir ev halleri sızdı!
Hayat Devam Ediyor dizisinde senaryo gereği kendinden 80 yaş büyük biriyle evlendirilen oyuncu Meltem Miraloğlu gerçek hayatta tam kendinsen 48 yaş büyük Amerikalı bir adamla evlendi. Kendisinden 48 yaş büyük eşi ile poz veren Meltem Miraloğlu'nun fotoğrafları sızdı.
32 yaşındaki Meltem Miraloğlu evliliği ile gündem oldu. Güzel oyuncu kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki sevgilisi ile ABD'de gizlice evlendi. 80 yaşındaki eşi ile fotoğrafları ise basına sızdı.
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8 yıl önce Hayat Devam Ediyor adlı dizide çocuk gelini oynayan genç oyuncu gerçek hayatta da 80 yaşında bir adamla evlendi. Bu evlilik sonrası Meltem Miraloğlu'nun ailesinin büyük kriz yaşadığı iddia edildi.
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Meltem Miraloğlu ise evliliği hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki eşinin ne iş yaptığı da henüz bilinmiyor.
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İŞTE GİZLİCE EVLENDİĞİ EŞİ:
Ses sanatçısı Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun kendisinden 48 yaş büyük, 80 yaşındaki Amerikalı zengin bir adamla 10 gün önce gizlice evlendiğini duyurdu.
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