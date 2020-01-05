Meltem Miraloğlu eşi Patrick'den kaçtığı iddiasından sonra sessizliğini bozdu!
Hayat Devam Ediyor dizisiyle hafızalara kazınan Meltem Miraloğlu'nun ABD'de evden kaçtığı iddia edildi. Miraloğlu konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
Ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu Amerika'da 80 yaşındaki Patrick ile evlenmesi haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir magazin programının iddiasına göre Miraloğlu, teyzeme gideceğim bahanesiyle eşinden kaçtığı iddia edildi.
Çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan hakkındaki iddialara yanıt verdi. Meltem Miraloğlu , "Kaçtığım haberleri doğru değil. Patrick ile aramız iyi" olduğunu belirtti.
Oyuncu Miraloğlu ABD'deki hayatını şu sözlerle anlatmıştı; "Ücretsiz İngilizce kursuna gidiyorum. Yeni yeni öğrenmeye başladım. İş gelmesi durumunda Türkiye'ye dönebilirim ama şu an için dönmeyi düşünmüyorum."
"Eşimle mutluyum" diyen Miraloğlu'nun sosyal medya paylaşımları ise takipçilerinin kafasını karıştırmaya devam ediyor. Evliliğinde sıkıntı olmadığını belirten Miraloğlu, geçtiğimiz günlerde "Cehenneme düştük" paylaşımını yaptı.