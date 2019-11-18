Meltem Miraloğlu 'Beni seviyor musun' videosunu açıkladı bakın neden paylaşmış
Kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz günlerde yayınladığı 'Beni seviyor musun' videosunun nedenini anlattı.
Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisinde çocuk gelin karakterine hayat veren Meltem Miraloğlu'nun akıl almaz hırsızlık iddiaları nedeniyle Amerika'ya kaçması, kendisinden tam 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlenmesinin ardından boşanacağı iddia edilirken yayınladığı video dikkat çekmişti.
Meltem Miraloğlu'nun geçtiğimiz günlerde yayınladığı eşine "Beni seviyor musun?" dediği videoyu sosyal medya hesabından paylaşması konuşulurken Miraloğlu'ndan açıklama geldi.
Meltem Miraloğlu, bu videodan sonra ilk kez TV8'de yayımlanan Gel Konuşalım'da Cengiz Semercioğlu'na konuştu ve "Yıllardır işsizim, siz de beni anlayın" diyerek videoyu neden paylaştığını itiraf etti.
Boşanacağı iddia edilmişti: Ünlü oyuncunun Patrick ile evlendiğini duyuran gazeteci Onur Akay, geçtiğimiz günlerde bu sefer de çiftin boşanacaklarını duyurmuştu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Akay, ikilinin boşanma kararını şu sözlerle anlatmıştı: