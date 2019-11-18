Meltem Miraloğlu 'Beni seviyor musun' videosunu açıkladı bakın neden paylaşmış

Meltem Miraloğlu, bu videodan sonra ilk kez TV8'de yayımlanan Gel Konuşalım'da Cengiz Semercioğlu'na konuştu ve "Yıllardır işsizim, siz de beni anlayın" diyerek videoyu neden paylaştığını itiraf etti.

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