Meltem Cumbul müzikale sütyensiz katılınca flaşların kurbanı oldu
Meltem Cumbul, "Beyond Bollywood" müzikaline sütyen giymeden gelince patlayan flaşların kurbanı oldu.
Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen başarılı oyuncu Meltem Cumbul, Hindistan'ın filmlerine konu olan renkli dans şöleninin sergilendiği müzikal "Beyond Bollywood"un Zorlu PSM'de gerçekleşen gecesine katıldı.
Aralarında, Burcu Esmersoy, Ahu Yağtu, Sedef İybar, Pınar Altuğ Atacan, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan gibi ünlü isimlerin bulunduğu davetliler gecede keyifli anlar yaşarken Cumbul, flaşların azizliğine uğradı.
Gece için omuzları açık kahverengi bluz tercih eden Meltem Cumbul, geceye sütyen giymeden katılınca olanlar oldu. Güzel oyuncu basın mensuplarının objektifine takıldı ve flaşlar patlayınca kıyafetinin kurbanı oldu.
Peki, Meltem Cumbul kimdir?
1969 yılında İzmir'de doğan Meltem Cumbul'un babası Akşehirli, annesi İzmirlidir. 1992 yılında vefat eden bir abisi ile Funda ve Yonca adında ablaları vardır. İzmir Özel Yusuf Rıza İlkokulunu bitirdikten sonra, Meltem Cumbul 13 yaşındayken İzmir'den İstanbul'a taşınmışlar.