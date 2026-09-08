Melissa Vargas'ın annesiyle pozları ortaya çıktı! Görenler ikizi sanıyor

Melissa Vargas'ın annesi, Havana doğumlu bir Kübalıdır. Başarılı voleybolcu, verdiği röportajlarda annesinin kariyerindeki en büyük destekçilerinden biri olduğunu dile getirirken, aile çocukluk yıllarında Havana'da ekonomik zorluklarla mücadele ettiklerini de paylaşmıştır.