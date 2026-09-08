Melissa Vargas'ın annesiyle pozları ortaya çıktı! Görenler ikizi sanıyor
2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nı finalde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyonlukla tamamlayan Filenin Sultanları'nda MVP seçilen Melissa Vargas, bu kez sahadaki başarısıyla değil annesiyle olan inanılmaz fiziksel benzerliğiyle sosyal medyanın diline düştü.
Türk voleybolunun ve dünya arenaklarının zirvesindeki isimlerden Melissa Vargas, A Milli Kadın Voleybol Takımı formasıyla sergilediği üstün performansla uluslararası alanda adından söz ettirmeye devam ediyor.
Son olarak annesiyle aralarındaki benzerlikle gündeme gelen Vargas'ın o fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı.
Başarılı voleybolcu, zaman zaman merak edilen özel yaşamıyla da gündeme geliyor.Tam adı Melissa Teressa Vargas Abreu olan milli voleybolcu, 16 Ekim 1999'da Küba'nın başkenti Havana'da dünyaya geldi.
Küçük yaşlardan itibaren voleybola ilgi duyan Vargas, yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekerek kariyerinde önemli başarılara imza attı.
1,94 metre boyundaki Melissa Vargas'ın ailesi de Küba kökenli. Başarılı voleybolcunun annesi ve babası Kübalı olup, Vargas çocukluk yıllarını Havana'da ailesiyle birlikte geçirdi.
Melissa Vargas'ın annesi, Havana doğumlu bir Kübalıdır. Başarılı voleybolcu, verdiği röportajlarda annesinin kariyerindeki en büyük destekçilerinden biri olduğunu dile getirirken, aile çocukluk yıllarında Havana'da ekonomik zorluklarla mücadele ettiklerini de paylaşmıştır.
Melissa Vargas ve annesinin geçmiş yıllara ait karesi ortaya çıktı. Anne-kızın birlikte yer aldığı nostaljik fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Anne kızın birbirine olan benzerliği sosyal medyada dikkat çekerken, takipçilerden çok sayıda yorum geldi. Sosyal medyada; 'kendini doğurmuş', 'ikizi gibi', 'annesinin kopyası' gibi yorumlar yapıldı.