Melisa Ural paylaştı! Torun sevinci yaşayan Hakan Ural, Engincan Ural ve minik Lina birlikte gezmeye çıktı!

Melisa Ural, bu kez babası Hakan Ural ve abisi Engincan Ural ile minik Lina’nın gezinti sırasında çekilen karelerini paylaştı. Aile üyelerini bir arada gösteren pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural, 2022 yılında Merve Kaya ile hayatını birleştirmişti. Üçüncü evlilik yılını geride bırakan çift, geçtiğimiz aylarda ilk bebekleri Lina’yı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.