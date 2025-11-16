Melisa Ural paylaştı! Torun sevinci yaşayan Hakan Ural, Engincan Ural ve minik Lina birlikte gezmeye çıktı!
Ünlü ailede mutluluk dolu anlar yaşanmaya devam ediyor. Engincan Ural ile Merve Kaya’nın kızı Lina, kısa sürede ailenin neşesi haline gelirken, Melisa Ural da yeğeninin her anını sosyal medya takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
Melisa Ural, bu kez babası Hakan Ural ve abisi Engincan Ural ile minik Lina’nın gezinti sırasında çekilen karelerini paylaştı. Aile üyelerini bir arada gösteren pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural, 2022 yılında Merve Kaya ile hayatını birleştirmişti. Üçüncü evlilik yılını geride bırakan çift, geçtiğimiz aylarda ilk bebekleri Lina’yı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.
İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift kadar, Sibel Can’ın kızı Melisa Ural da ilk kez “hala” olmanın heyecanını yaşıyor. Genç isim, bu özel duyguyu sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dile getiriyor. Melisa Ural, bir süre önce minik Lina’yı kokladığı anları takipçileriyle paylaşmış ve gönderi büyük beğeni toplamıştı.
Bu kez ise babası Hakan Ural’ın torununu pusetinde gezdirirken çekilen fotoğrafını yayımlayarak takipçilerini mest etti.
Ardından abisi Engincan Ural ile babası Hakan Ural’ın Lina’yı gezdirdiği samimi kareleri de sosyal medyada paylaştı. Melisa Ural, yeğeniyle yaptığı küçük yolculuklardan fotoğraflar ve ona aldığı sevimli hediyelerle paylaşımlarını sürdürdü.