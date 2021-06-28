Melisa Ilıcalı'nın 'tırnakları' sosyal medyanın dilinde! 'Şeyma Subaşı bu ne böyle!'

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın 2013'te dünyaya gelen kızları Melisa Subaşı, sosyal medyada en az annesi Şeyma Subaşı kadar popüler... Sosyalleşmeyi ve eğlenmeyi çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Şeyma Subaşı, sık sık seyahat ediyor ve kızı Melisa'yı neredeyse hiç yanından ayırmıyor. Bu yönüyle hem eleştirilen hem de takdir gören Şeyma Subaşı, son paylaşımında kızı Melisa'nın protez tırnakları nedeniyle topa tutuldu.