Melisa Döngel'in göğüs dekoltesi edep sınırlarını zorladı
Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen oyuncusu Melisa Döngel göğüs dekoltesiyle edep sınırlarını zorladı.
İlk bölümü 8 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Altan Dönmez’in oturduğu Sen Çal Kapımı dizisi başrol oyuncularının yanında yan rollerinde oyuncularla da dikkat çekiyor. Dizide Ceren Başar karakterini canlandıran Melisa Döngel başarılı oyunculuğu ve cesur pozları ile sosyal medyayı salmaya devam ediyor.
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İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Elif dizisiyle başlayan güzel oyuncu Arka Sokaklar, Hangimiz Sevmedik, Bizim Hikaye dizilerinde de rol almıştı.
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20 yaşında olan güzel oyuncunun İnstagram hesabında 1 milyon 200 bin takipçisi bulunuyor.
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Cesur pozları ile takipçi sayısına katlayan güzel oyuncu son paylaşımı olay oldu.
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