Melisa Döngel'in bu halini unutun sapsarı saçlarını boyattı yeni imajına yorum yağdı!
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Sen Çal Kapımı dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu Melisa Döngel yeni projesi için imaj değiştirdi. 23 yaşındaki oyuncu Melisa Döngel'in son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Döngel'in yeni tarzı sonrası hayranları ikiye bölündü. Ünlü ismi beğenenler kadar beğenmeyen hayranları da vardı...
Oyunculuk serüveni daha 15 yaşındayken Arka Sokaklar dizisiyle başlayan Melisa Döngel pek çok önemli yapımda kendisine yer buldu. Sosyal medya paylaşımları ve sokak ortasında bir kadınla saç başa kavga etmesiyle uzun süre gündemde kalan Döngel son haliyle ilgi odağı oldu.
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Kusursuz Kiracı dizisiyle ekrana dönen Melisa Döngel yeni projesi için imaj tazeledi.
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Ünlü oyuncu Melisa Döngel'in son halini görenler oyuncuyu tanımakta zorlandı.
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Sarı saçlarına veda eden oyuncunun yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü.
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