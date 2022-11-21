BIST 4.526
DOLAR 18,62
EURO 19,12
ALTIN 1.045,45

Melisa Döngel'in bu halini unutun sapsarı saçlarını boyattı yeni imajına yorum yağdı!

|
Melisa Döngel'in bu halini unutun sapsarı saçlarını boyattı yeni imajına yorum yağdı!

Sen Çal Kapımı dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu Melisa Döngel yeni projesi için imaj değiştirdi. 23 yaşındaki oyuncu Melisa Döngel'in son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Döngel'in yeni tarzı sonrası hayranları ikiye bölündü. Ünlü ismi beğenenler kadar beğenmeyen hayranları da vardı...

Melisa Döngel'in bu halini unutun sapsarı saçlarını boyattı yeni imajına yorum yağdı!

Oyunculuk serüveni daha 15 yaşındayken Arka Sokaklar dizisiyle başlayan Melisa Döngel pek çok önemli yapımda kendisine yer buldu. Sosyal medya paylaşımları ve sokak ortasında bir kadınla saç başa kavga etmesiyle uzun süre gündemde kalan Döngel son haliyle ilgi odağı oldu.

19
Melisa Döngel'in bu halini unutun sapsarı saçlarını boyattı yeni imajına yorum yağdı!

Kusursuz Kiracı dizisiyle ekrana dönen Melisa Döngel yeni projesi için imaj tazeledi. 

29
Melisa Döngel'in bu halini unutun sapsarı saçlarını boyattı yeni imajına yorum yağdı!

Ünlü oyuncu Melisa Döngel'in son halini görenler oyuncuyu tanımakta zorlandı.

39
Melisa Döngel'in bu halini unutun sapsarı saçlarını boyattı yeni imajına yorum yağdı!

Sarı saçlarına veda eden oyuncunun yeni imajı sosyal medyayı ikiye böldü. 

49