Melisa Döngel'in bu halini unutun sapsarı saçlarını boyattı yeni imajına yorum yağdı!

Oyunculuk serüveni daha 15 yaşındayken Arka Sokaklar dizisiyle başlayan Melisa Döngel pek çok önemli yapımda kendisine yer buldu. Sosyal medya paylaşımları ve sokak ortasında bir kadınla saç başa kavga etmesiyle uzun süre gündemde kalan Döngel son haliyle ilgi odağı oldu.