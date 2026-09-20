Melisa Döngel ve Murda aşkı belgelendi! Başlama hikayesi olay

DOĞUM GÜNÜNÜ BİRLİKTE KUTLADILAR

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre, Melisa Döngel ve Murda önceki gece Kuruçeşme’deki bir mekânda buluştu. Oyuncunun doğum günü için bir araya gelen ikili, gecenin ilerleyen saatlerinde mekândan peş peşe çıktı.