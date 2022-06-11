Melisa Döngel, Aleyna Tilki'nin eski aşkıyla görüntülendi!

"Eylül ayına erteledik"

Dram türündeki 'Kusursuz Kiracı' adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer alan güzel oyuncu, şu an tatilde olduğunu belirterek, "Yayınlanması gereken bir işimiz vardı, fakat onu sezon işi olduğu için eylül ayına erteledik” açıklamasını yaptı.