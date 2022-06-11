Melisa Döngel, Aleyna Tilki'nin eski aşkıyla görüntülendi!
Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi ile aşk yaşadığı iddia edilen oyuncu Melisa Döngel önceki gün Arnavutköy'de arkadaşlarıyla yemek yerken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Döngel daha önce Kadir Güneş tarafından Aleyna Tilki için tahsis edilen VİP minibüse binerek uzaklaştı.
Son olarak final yapan Aşk Mantık İntikam dizisinde oynayan 22 yaşındaki Melisa Döngel'in, şarkıcı Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi Kadir Güneş ile aşk yaşadığı konuşuluyordu.
Döngel, önceki gün Arnavutköy'de arkadaşlarıyla yemek yerken görüntülendi. Koyu sohbeti bırakıp basın mensuplarının yanına gelen oyuncu, ayaküstü soruları yanıtladı.
"Eylül ayına erteledik"
Dram türündeki 'Kusursuz Kiracı' adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer alan güzel oyuncu, şu an tatilde olduğunu belirterek, "Yayınlanması gereken bir işimiz vardı, fakat onu sezon işi olduğu için eylül ayına erteledik” açıklamasını yaptı.
Geçtiğimiz günlerde imaj değişikliği yapan güzel oyuncunun sarı saçlarına sosyal medyadan yorum yağdı. Yeni imajını takipçilerinin çoğu beğenmedi.