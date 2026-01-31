Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın oğlu 1 yaşında! Aile pozuna beğeni yağdı...

2024 yılının Mayıs ayında Paris'te sade bir törenle evlenen Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, kısa süre sonra bebek müjdelerini sevenleriyle paylaşmıştı. O günden bu yana mutlu bir aile hayatı süren çift, oğulları Mylan'ın ilk doğum gününü kutlamak için 29 Ocak'ta bir araya geldi.