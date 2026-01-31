Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın oğlu 1 yaşında! Aile pozuna beğeni yağdı...
Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve eşi, ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı, mutlu evliliklerinde bir yılı geride bırakmanın sevincini yaşıyor. Çift, 1 yaşına giren oğulları Mylan için sosyal medya hesaplarından duygusal bir paylaşım yaptı.
2024 yılının Mayıs ayında Paris'te sade bir törenle evlenen Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı, kısa süre sonra bebek müjdelerini sevenleriyle paylaşmıştı. O günden bu yana mutlu bir aile hayatı süren çift, oğulları Mylan'ın ilk doğum gününü kutlamak için 29 Ocak'ta bir araya geldi.
Doğum günü hediyesi olarak dünyaya gelen Mylan, 29 Ocak'ta bir yaşına basarken, baba Yusuf Yazıcı sosyal medya hesabından “En güzel doğum günü hediyesi” şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Anne olduktan sonra ilk kez sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Melisa Aslı Pamuk, oğlunun adını da açıklamıştı.
"Mylan Yazıcı" adını verdikleri bebeklerinin 1 yaş gününü, ailecek çektirdikleri pozla kutlayan çift, mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.