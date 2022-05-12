Melis Sezen'in Ahmet Çakar'ı kızdıran kıyafetlerine bakın instagram pozları fena
Melis Sezen'in aylar önce, 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde giydiği cesur dekolteli beyaz elbisesi yeniden gündem oldu. Akit TV'ye katılan eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar, Melis Sezen'i hedef aldı ve 'Sütyen yok. Göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş. Bu ahlaksızlığın daniskası değil midir' sözleri ile eleştirdi. Bu gündemi meşgul eden polemiğin ardından Melis Sezen'in dekolteli kıyafetleri mercek altına alındı.
Şu sıralar Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisi ile yıldızı iyice parlayan genç ve güzel oyuncu Melis Sezen aylar sonra yeniden o olaylı beyaz kıyafeti ile yeniden gündem oldu.
Geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleşen 47. Altın Kelebek Ödüllerine katılan Melis Sezen, hem yaptığı konuşmayla hem de tercih ettiği kıyafetle gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise aylar sonra Melis Sezen'in kıyafeti gündem oldu. Akit TV'ye katılan eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar, Melis Sezen'i hedef aldı. Çakar'ın sözleri ise tepki topladı.
'Yıldızı Parlayanlar' kategorisinde ödül alan Melis Sezen'in ödülü aldığı sırada yaptığı konuşmada geçen 'Bunu tutuyorum, çünkü elimde şu an.' cümlesi uzun süre konuşulmuştu. Konuşması kadar kıyafeti kadar de günlerce konuşulmuştu.
Bazıları Melis Sezen'in kıyafetini eleştirirken kimisi de çok yakıştırmıştı. Uzun bir süre sosyal medyada hem konuşması hem de kıyafetiyle Melis Sezen rüzgarı esmişti.