Melis Sezen'den dikkat çeken imaj değişimi! Koyu saçlarından vazgeçti...

Hayranları ve moda takipçileri, Melis Sezen’in bu değişimini büyük bir beğeniyle karşıladı. Sosyal medyada, "Yeni bir dönem başlıyor" gibi yorumlarla Sezen’in imaj değişikliğine duyduğu ilgiyi dile getiren takipçiler, oyuncunun güzelliği ve tarzını bir kez daha takdir etti.