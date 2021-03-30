Melis Sezen rujumu sürdüm deyip paylaştı takipçileri beğeni yağmuruna tuttu!

Instagram hesabında 1 milyon takipçisi bulunan Melis Sezen, son paylaşımıyla yine çok konuşuldu. Kırmızı rujunu sürüp çektiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, 'Sadakatsiz' dizisindeki bir sahneye de gönderme yaptı.