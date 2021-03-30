Melis Sezen rujumu sürdüm deyip paylaştı takipçileri beğeni yağmuruna tuttu!
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak kırmızı rujuyla verdiği pozları yayınlayan 24 yaşındaki oyuncu, rol aldığı dizideki bir repliğe gönderme yaptı.
Instagram hesabında 1 milyon takipçisi bulunan Melis Sezen, son paylaşımıyla yine çok konuşuldu. Kırmızı rujunu sürüp çektiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, 'Sadakatsiz' dizisindeki bir sahneye de gönderme yaptı.
24 yaşındaki genç oyuncu Melis Sezen'in 'Rujumu sürdüm' diyerek paylaştığı karelere çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Bu sözler akıllara güzel oyuncunun hayat verdiği Derin karakteri ve annesi Gönül arasında geçen diyaloğu getirdi.
Yaşadıklarına rağmen güçlü kalmak için uğraşan Gönül'ün, kızı Derin'i toparlamak için “Rujunu sür herkes seni kıskansın” demesi sosyal medyada gündem olmuştu.
Melis Sezen kimdir?
Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğdu. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir.