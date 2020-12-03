Melis Birkan hobi olarak başladı meslek edindi artık satışa sunuyor
Oyuncu Melis Birkan, hobi olarak başladığı seramik yapımını mesleğe çevirdi. Sosyal medya hesabından satışa sunuyor.
'Issız Adam' filminde canlandırdığı 'Ada' karakteri ile hafızalarda yer edinen oyuncu Melis Birkan, seramik sanatçısı oldu.
Yaptığı işleri sosyal medya hesabından satmaya başlayan Birkan, "Su ile toprağın bir araya gelmesiyle çamuru elde etmek, ateşle pişirmek, hava ile kurutmak, tüm süreçler çok doğal ve doğadan" ifadelerini kullandı.
Birkan, seramik yapımına hobi için başladığını bu sözlerle anlatmıştı:
"Keyif alarak seramik yapıyorum. Her zaman her şeyin doğalına sahip olmaya çalışırım. Beslenmemden kişisel bakımıma kadar doğal ürünlerden ve malzemelerden yanayım. Doğayı ve doğallığı her zaman hayatının merkezinde tutan biriyim."
Melis Birkan: 30 Kasım 1983 yılında Ankara'da dünyaya gelen Melis Birkan, ilkokula başladığı sene babasının işi nedeniyle İstanbul'a taşındı.