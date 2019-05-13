Melike Demirağ da slogan kervanına katıldı! Bakın neler söyledi?

Melike Demirağ da slogan kervanına katıldı! Bakın neler söyledi?

Ekrem İmamoğlu'na "#HerŞeyÇokGüzelOlacak" paylaşımlarıyla destek veren sanatçılara Melike Demirağ da katıldı. Demirağ, 1976 yılındaki şarkısına çektiği yeni kliple İmamoğlu'na destek verdi.

Melike Demirağ da slogan kervanına katıldı! Bakın neler söyledi? - Sayfa 1

Demirağ klibi sosyal medya hesabından "Bu şarkı 1976 Türkiye'sinde yapıldı. 

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Melike Demirağ da slogan kervanına katıldı! Bakın neler söyledi? - Sayfa 2

YSK kararı sonrasında konuşan Ekrem İmamoğlu  "Artık herkes konuşmalı" çağrısını yaptı. 

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Melike Demirağ da slogan kervanına katıldı! Bakın neler söyledi? - Sayfa 3

Bu çağrının ardından "her şey çok güzel olacak" etiketine onlarca sanatçı destek verdi.

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Melike Demirağ da slogan kervanına katıldı! Bakın neler söyledi? - Sayfa 4

Her şey çok güzel olacak isimler bestelendi, daha önce söylenmiş şarkılara yeni klipler çekildi.

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