Melih Gökçek: Türk yargısına güvenimiz tamdır

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kararın ardından Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturma aşamasında bu tür adli kontrol tedbirlerine sıklıkla başvurulduğunu belirterek, verilen kararı “olağan, makul ve soruşturma sürecinin doğal bir parçası” olarak değerlendirdi. Gökçek, adli kontrol kararının kişinin suçlu olduğu anlamına gelmediğini ifade ederek, sürecin tüm yönleriyle araştırılmasına ve nihai değerlendirmenin yargı tarafından yapılmasına saygı duyduklarını kaydetti.

Melih Gökçek açıklamasında, gazeteci Murat Ağırel’in tanık sıfatıyla verdiği ifadelerin gerçeği yansıtmadığı yönünde “ciddi şüpheleri” bulunduğunu da ileri sürdü. Hülya Gökçek tarafından söz konusu iddialara ilişkin 11 ayrı bilgi ve belgenin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulduğunun ve gerekli şikâyetlerin yapıldığının kendisine iletildiğini belirtti.

"TÜRK YARGISINA GÜVENİMİZ TAMDIR"

Gökçek, Murat Ağırel hakkındaki iddialar ile sunulan belgelerin hukuki değerlendirmesinin yargı makamlarının takdirinde olduğunu ifade ederek, “Beklentimiz hiç kimseye ayrıcalık tanınması değil, hukukun ve adaletin herkese eşit şekilde uygulanmasıdır. Türk yargısına güvenimiz tamdır” açıklamasında bulundu.

İşte Melih Gökçek'in o paylaşımı